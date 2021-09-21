РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В Подольске во вторник состоялась торжественная закладка капсулы времени в фундамент нового складского логистического комплекса FM Logistic, который возводится на территории промышленного парка «Большое Толбино», сообщает пресс-служба администрации округа.

В состав комплекса войдут шесть складов класса А+ общей площадью 107 тысяч квадратных метров. Вместимость всех складов ― 165 тысяч палето-мест. На территории разместят встроенные и пристроенные офисы площадью 4,5 тысяч квадратных метров, а также технические помещения.

Строительство и ввод в эксплуатацию пройдут поэтапно. На данный момент подходят к концу работы по монтажу фасадных конструкций первой очереди, идет установка внутренних инженерных систем. Завершили закладку фундаментов второго складского блока. Параллельно возводят вспомогательные здания для инженерного обслуживания комплекса.

«Новая платформа станет надежным работодателем и партнером в социальных проектах администрации Подольска. К апрелю 2022 года планируем завершить строительство первой очереди и встроенного офиса. Новые склады помогут удовлетворить запросы нынешних и будущих клиентов. Мы уже достигли соглашения с текущими партнерами о заполнении 100% площади двух объектов строящегося комплекса, а также ведем переговоры с новыми заказчиками», - сказал генеральный директор FM Logistic в России Олег Альхамов.

Склады поделят на несколько зон: приемки, хранения, отгрузки, а также кросс-докинговых операций. Помимо этого, на площадках отведут места для сервиса складской техники.

«В ходе реализации инвестиционного проекта ожидаем создание 300 новых рабочих мест. Важно, что подольчане будут иметь возможность работать недалеко от дома. Как показал анализ, на вновь создаваемых предприятиях трудоустраиваются до 30-40% жителей округа. Проект планируют завершить в 2024 году. Его стоимость на начальном этапе оценивается в 7 млрд рублей, но, как показывает практика, эта цифра в процессе строительства корректируется в сторону увеличения», - сказал начальник управления по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства администрации Подольска Иван Шляхтин.

Он добавил, что с вводом в эксплуатацию комплекса бюджет городского округа будет получать ежегодно не менее 20 млн рублей.

На возведение первой очереди со вспомогательными сооружениями и дорогами планируется инвестировать 2,4 млрд рублей, оставшиеся средства пойдут на постройку остальных блоков. Еще 260 млн рублей выделят на оборудование склада.