РИАМО - 21 сен. Центральная избирательная комиссия России дала распределение мест в восьмом созыве Госдумы. Так, единороссы получили 324 мандата, сообщает Газета.ru.

Для сравнения, в прошлом созыве Госдумы у партии «Единая Россия» было 343 мандата.

В этом созыве КПРФ получила 57 мандатов против 42 за прошлый созыв, а ЛДПР – 21 вместо 39.

Также число мандатов увеличила и партия «Справедливая Россия - за правду», получив 27 мандатов против 23. А партия «Новые люди», впервые вошедшая в Госдуму, получила 13 депутатских мандатов.

Трехдневные выборы в Госдуму в России прошли с 17 по 19 сентября. В ряде регионов проводилось онлайн-голосование.