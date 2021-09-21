РИАМО - 21 сен. Голосование за выбор названия для новой станции МЦД на столичной площади трех вокзалов началось в рамках проекта «Активный гражданин», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Жителям столицы предлагают два варианта названия станции: «Каланчевская» и «Площадь Трех Вокзалов». «Каланчевская» – название старой платформы, а вариант названия «Площадь Трех Вокзалов» предложили жители Красносельского района и студенты Российского института транспорта.

«Это уже не первая станция, название которой определяют сами москвичи. Недавно в проекте «Активный гражданин» выбрали название для новой станции Большой кольцевой линии метрополитена. Как показала практика, такие голосования вызывают у горожан повышенный интерес», – сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Сейчас около площади, на которой расположены Ленинградский, Казанский и Ярославский вокзалы, ведется строительство одного из наиболее крупных пересадочных узлов. Он появится на месте устаревшей платформы и будет принимать поезда МЦД-2 «Курско-Рижский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский».

«Фактически здесь появится новая современная станция, которая будет восприниматься пассажирами как новый объект городской пассажирской инфраструктуры, как часть транспортно-пересадочного узла, который многие москвичи называют площадь трех вокзалов. Новый хаб полностью откроется для пассажиров в 2023 году», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что предоставление жителям города выбора названий для новых станций – «верная тенденция».

На станции МЦД, название для которой выберут москвичи, уже построена одна платформа, она принимает поезда МЦД-2. Платформа для поездов МЦД-4 будет готова к 2024 году. Пассажирский терминал будет расположен на уровне земли под железнодорожными путями. Площадь транспортно-пересадочного узла составит 4,5 тыс. квадратных метров. Уже к 2024 году ежедневно станцией будут пользоваться более 32 тыс. человек.

Новая станция МЦД будет соответствовать всем современным условиям. Обе платформы оборудуют навесами, пассажирские терминалы оснастят лифтами, эскалаторами, светодиодным освещением, появятся туалетные комнаты и билетные кассы. Отделку станции выполнят в стиле площади трех вокзалов, специалисты уже подобрали соответствующую цветовую гамму и архитектурные решения.