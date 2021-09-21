РИАМО - 21 сен. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сожалеет о неудачном высказывании своего первого заместителя Сергея Швецова о поддержке пожилых людей, сообщает РИА Новости.

Ранее чиновник заявил, что россиянам необходимо помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который сформировать должны они сами. Также Швецов добавил, что на данный момент есть несколько вариантов сделать это: через фонды, страховые компании, ценные бумаги или недвижимость.

Глава ведомства Набиуллина отметила, что у многих людей не было возможности откладывать деньги на старость, и назвала обеспечение для них достойных выплат одним из приоритетов властей. По ее словам, ЦБ работает над развитием негосударственных пенсионных фондов, чтобы в будущем россияне могли формировать долгосрочные накопления, а также над повышением устойчивости финансовой системы, чтобы люди не беспокоились о сохранности своих денег.

«Но эти усилия — это дополнение к государственной пенсионной системе», — подчеркнула Набиуллина.

В конце октября 2019 года Минфин РФ вместе с Банком России представил новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план, который предоставит возможность добровольно финансировать свою пенсию при поддержке государства. Предполагалось, что новая система может заработать с 2022 года, но пока решение не принято.