РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В Подольске с 23 по 24 сентября проверят безопасность в 10 высших и средних учебных заведений с дневным пребыванием студентов, сообщил секретарь аппарата антитеррористической комиссии Подольска Владимир Сницар.

Из-за трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете, где от действий стрелка пострадало 28 человек, в Подольске проведут внеплановые проверки высших и средних учебных заведений. В рабочую группу антитеррористической комиссии войдут представители администрации округа, ФСБ, Росгвардии и УМВД.

Проверят наличие охраны, средств технической защищенности, в том числе металлодетекторов, наличие и состояние кнопок экстренного вызова спецслужб, полиции, системы оповещения.

«Все должно быть исправно. В экстренной ситуации важна каждая минута, так как это - человеческие жизни и здоровье. А на безопасности нельзя экономить», - заключил Сницар.