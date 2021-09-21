РИАМО - 3 сен. Загруженность улично-дорожной сети в Москве в вечерний час пик достигла 9 баллов из 10 возможных, об этом свидетельствую данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Серьезные заторы отмечаются в центре города и на вылетных магистралях.

Стоят Тверская, Солянка, Моховая, Новый Арбат, Житная, Большая Якиманка, Большая Полянка и практически весь центр. Трудности в движении отмечены почти на всем протяжении МКАД, ТТК и Садового кольца.

Свободными дороги станут только после 21:00.