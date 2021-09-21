РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. Участковый Отрадненского отдела полиции Красногорска Дмитрий Резакин представит горокруг в областном этапе конкурса МВД России «Народный участковый», сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

20 сентября завершился первый из трех этапов конкурса МВД России «Народный участковый года – 2021». В этом году в Московской области было представлено 169 участников, среди которых граждане выбирали лучшего сотрудника на территории своего округа.

В горокруге Красногорск больше всего голосов набрал участковый уполномоченный полиции Отрадненского пункта полиции старший лейтенант полиции Дмитрий Резакин. За него проголосовало 457 жителей, что позволило ему пройти в следующий этап конкурса, который стартует 7 октября 2021 года.

На главной странице сайта ГУ МВД России по Московской области появится ссылка на онлайн-голосование, в котором смогут принять участие все желающие. Победитель второго этапа представит Подмосковье в финальном всероссийском этапе конкурса.

Имя народного участкового России станет известно после 14 ноября, когда завершится голосование на сайте МВД России.