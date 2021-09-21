РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. Член общественного совета при УМВД России по городскому округу Красногорск Кирилл Тимонин проверил и дал положительную оценку работе местного отдела миграции, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В рамках ежегодной акции «Гражданский мониторинг» и в целях осуществления общественного контроля за деятельностью сотрудников полиции член общественного совета при УМВД Кирилл Тимонин посетил отдел по вопросам миграции.

Заместитель начальника отдела подполковник полиции Екатерина Гаврикова рассказала общественнику об особенностях работы подразделения, преимуществах подачи заявлений в электронном виде и порядке оказания государственных услуг.

Тимонин осмотрел помещения для приема граждан и выдачи документов, проверил актуальность информации, размещенной на специальных стендах, внешний вид сотрудников и санитарно-бытовое состояние помещений.

По итогам проверки представитель общественного совета положительно оценил работу полицейских.