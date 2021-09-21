РИАМО - 21 сен. Правоохранители задержали мужчину 1990 года рождения, которого подозревают в умышленном причинении смерти по неосторожности, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

17 сентября на шоссе Энтузиастов в Балашихе был найден труп мужчины с гематомами на лице. Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался мужчина, зарегистрированный в Тульской области.

Оказалось, что преступление было совершено во время совместного распития алкоголя, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело.