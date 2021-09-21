РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В недостроенном доме в деревне Матвеевское Подольска зарегистрированы 68 трудовых мигрантов, по просьбе местных жителей власти провели проверку и выявили ряд нарушений, сообщил начальник управления по обеспечению общественной безопасности администрации округа Андрей Крючков.

Домом №18 на улице Строителей владеет частное лицо, которое сдает его в аренду ООО «Деловое партнерство». Это кондитерское предприятие, на котором фасуют орехи и сухофрукты, применяют к ним частичную обработку. Юрлицо поселило и официально оформило в доме площадью свыше 600 кв. м к осени текущего года уже 68 трудовых мигрантов. Они живут примерно в 20 комнатах. Производство находится от дома в пешей доступности.

«Комплексное обследование помещения, которое используют для массового коллективного проживания, показало, что оно для этого не пригодно. Есть нарушения постановления правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов». Помещение используется не как жилой дом, а как хостел. Представитель юрлица нам подтвердил, что использует дом под проживание своих рабочих. Условия проживания и количество находящихся там людей вызвало справедливые нарекания со стороны местных жителей», - сказал Крючков.

Во время проверки в доме находилось более десятка человек, документы у них были в порядке. Комиссия увидела следы пребывания и множества других жильцов - обувь, одежду, кровати в комнатах. Крючков отметил, что есть признаки нарушения пожарной безопасности, потому что здание внутри до конца не отделано. Висят провода, видны балки в потолке. Нарушены санитарные условия.

«Управление по обеспечению общественной безопасности администрации округа подготовит ряд обращений к контролирующим органам и службам для того, чтобы провести более тщательный комплекс проверок. Чтобы собственник здания и юрлицо, которое снимает здание, привели его в соответствие. Также будет дана правовая и юридическая оценка, могут ли в таких условиях здесь находиться люди и на каких основаниях. Сигнал получили правомерный, есть над чем работать в данном направлении для того, чтобы устранить недостатки и привести все в соответствие с законом», - добавил Крючков.

Власти округа проинформируют с просьбой провести проверки представителей органы прокуратуры и Роспотребнадзора, Госпожнадзора и других организаций.