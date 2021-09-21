РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 сен. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 138 новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии подтвердили 20 612 случаев инфекции, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 101 случай заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 438 687 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 080 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 383 750 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.