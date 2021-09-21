РИАМО - 21 сен. С начала текущего года сотрудники ЦППК провели уже 51 урок безопасности для детей в 26 школах и детсадах Московской и Владимирской областей, всего уроки эти посетили более 1 тыс. детей, сообщает пресс-служба компании.

Сотрудники ЦППК провели серию внеклассных занятий с воспитанниками детских садов и учащимися младших классов. На уроках дети знакомятся с ключевыми понятиями отрасли. Также сотрудники компании рассказывают ребятам о железнодорожных профессиях и правилах безопасности на железной дороге.

Специально для воспитанников дошкольных учреждений создана познавательная презентация с героями мультфильмов (Паровозик из Ромашково, Тишка, Сапсанчик, Томас и его друзья).

Кроме того, учащихся вовлекают в изучение материала при помощи тематических спортивных эстафет, игр, викторин и конкурсов. По итогам занятий представители компании вручают всем участникам памятные раскраски и пазлы с изображением мультипликационных поездов.