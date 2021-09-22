РИАМО – 22 сен. Правительство Москвы заключило c частным инвестором договор о комплексном развитии бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» по проекту «Индустриальные кварталы». Объем частных инвестиций в развитие территории площадью 29 га превысит 45 млрд руб., сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Это второе в России соглашение о комплексном развитии бывшей промзоны, заключенное по результатам аукциона, и пятое в Москве в рамках программы «Индустриальные кварталы». За право реорганизовать участок неэффективно используемой территории промзоны «Алтуфьевское шоссе» инвестор заплатит 3,2 млрд рублей, в ходе торгов стоимость контракта увеличилась с начальных 37 миллионов рублей в 86 раз», - сказал Ефимов.

Он добавил, что в реализацию проекта будет вложено 45,5 млрд рублей, на новом пространстве будет создано почти 8 тысяч новых рабочих мест.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне на северо-востоке столицы инвестор построит 721 тыс. кв. м недвижимости.​