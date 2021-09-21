РИАМО - 21 сен. До конца текущего года в Одинцовском городском округе по программе социальной газификации планируют газифицировать 55 населенных пунктов, сообщил во вторник генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«В текущем году мы закончим полностью газификацию 55 населенных пунктов в городском округе из 169», - рассказал Баранов.

Он добавил, что сейчас в Одинцовском городском округе полностью газифицировали четыре населенных пункта. Еще в 14 ведутся работы.

Баранов также отметил, что в целях безопасности необходимо обслуживать газовое оборудование раз в год. Заказать эту услугу можно в любой специализированной организации, которая работает на территории Московской области.

«Большая часть этих организаций заключили соглашение с министерством энергетики Московской области и работают по тем правилам и порядкам, которые определило правительство Московской области. Это цивилизованный и грамотный подход», - заключил Баранов.

На сегодняшний день в Подмосковье газифицировали 207 населенных пунктов по программе социальной газификации.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.