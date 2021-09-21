РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. Госавтоинспекторы и ЮИДовцы подмосковного Красногорска в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения испекли тематическую пиццу, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

В Красногорске состоялась встреча сотрудников Госавтоинспекции и ЮИДовцев. Мероприятие направлено на развитие движения ЮИД в Московской области.

Руководитель подразделения Госавтоинспекции Красногорска полковник полиции Александр Мельников отметил, что ребята, вступив в ряды юных инспекторов движения, с достоинством несут свое почетное звание и являются главными помощниками ведомства. Начальник отдела пропаганды БДД региональной Госавтоинспекции подполковник полиции Мария Соленова подчеркнула, что команда представила Московскую область на праздничном выпуске капитал-шоу «Поле чудес» Первого канала, а также приняла участие в значимых мероприятиях в области БДД.

После обсуждения дальнейших планов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма участники встречи поддержали инициативу Госавтоинспекции по проведению Недели безопасности дорожного движения. Автоинспекторы и ЮИДовцы создали тематическую пиццу, которую украсила надпись названия всероссийского мероприятия.

Юные участники дорожного движения получили в подарок световозвращающие браслеты.