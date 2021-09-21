РИАМО - 21 сен. По мнению некоторых экспертов, сроки жизни пациентов с диагностированной болезнью Альцгеймера составляют от трех до восьми лет. Врач-невролог Марина Аникина опровергла это суждение и рассказала, как замедлить прогрессирующую деменцию.

Каждый год 21 сентября во всем мире отмечается день распространения информации о болезни Альцгеймера.

По словам Аникиной, люди с диагностированной болезнью Альцгеймера могут жить долго. Более того, при деменции в меньшей степени развиваются онкологические заболевания.

«При хорошем уходе и питании пациент достаточно долго живет и комфортно себя чувствует. Но также важна сбалансированная схема лечения», — сказала Аникина Nation News.

Она отметила, что на заболевание деменцией влияет генетика. То есть если два и более поколения родственников человека по первой линии болели Альцгеймером, то у него есть генетическая предрасположенность к болезни. В таком случае стоит сдать генетический анализ.

Вероятность других случаев развития этой болезни крайне низка и составляет 8% от общего количества всех случаев – в этом случае поможет своевременно назначенная терапия.

Невролог также указала на дополнительные факторы, ухудшающие качество жизни людей с болезнью Альцгеймера, в их числе: сниженная функция щитовидной железы, дефицит витамина D, анемия и прочие заболевания. Кроме того, важен контроль уровня сахара и железа, а также течения других болезней.

«Сейчас очень актуальна тема постковидного возникновения болезни Альцгеймера. Однако не коронавирус способствует развитию деменции, он лишь делает ее более явной. То есть, Covid-19 — это лакмусовая бумага, проявляющая случаи, которые были еще доклиническими и не были видны во всей красе. Поэтому после перенесенной коронавирусной инфекции болезнь Альцгеймера может стать более явной», - сказала Аникина.

Профилактика

Эксперт добавила, что профилактика болезни Альцгеймера идентична профилактическому лечению при сосудистой деменции.

Так, ресурсом, помогающим жить полноценной жизнью при заболевании, станет хорошее образование. Пациент с большим количеством знаний может выразить одну и ту же мысль разными способами, владеет большим набором навыков для решения определенной задачи. Соответственно, течение болезни у такого человека будет менее заметным, а лечение даст лучший результат.

Кроме прочего, при деменции важно соблюдать правильное питание, не допускать избытка веса, а также заниматься физическими активностями.

Эксперт заметила, что многие люди используют специальные упражнения для тренировки мозговой деятельности. С одной стороны, это действительно может помочь, но часто происходят ситуации, когда родственники больного деменцией пытаются предложить ему детскую игру или очень простое упражнение, что может показаться пациенту оскорбительным и унизительным.

«Нужно тренировать повседневные навыки: самостоятельно одеваться или раздеваться, нарезать хлеб или сервировать стол. То есть важно поддерживать деятельность, которая играет роль в жизни», - объяснила невролог.

По утверждению врача, такие упражнения имеют более ощутимый эффект, нежели собирание пазлов или раскрашивание картинок.

«Хотя кто-то, например, для релаксации любит раскрашивать картину по номерам или вязать. В любом случае важно отталкиваться от состояния комфорта для конкретного человека. Действия должны рождать позитивные эмоции», — подытожила невролог.