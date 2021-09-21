РИАМО - 21 сен. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, что трещина на лобовом стекле ухудшает видимость и приводит к ДТП, но принимать решение о замене нужно в каждом конкретном случае, сообщает Nation News.

«Понятно, что стекло с трещиной — это нехорошо. Согласно всем международным нормам по безопасности, любая трещина недопустима, то есть стекло нужно менять. Во-первых, она ухудшает обзорность, особенно в сложных погодных условиях. Также стекло с трещиной может не так отреагировать в случае удара: как-то иначе развалится и так далее», — отметил Кадаков.

Но, по его словам, такие рекомендации актуальны в идеальном мире. В реалиях нужно принимать решение о смене лобового стекла в каждом конкретном случае.

По его словам, автомобилисты, как правило, в таких ситуациях ищут компромисс.

«Их (автовладельцев – ред.) можно понять. Это же касается сколов, «бычьих глаз» от попадания крупных камней. Где граница между дозволенностью и необходимостью, к сожалению, непонятно», — подытожил автоэксперт.