РИАМО - 21 сен. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, что трещина на лобовом стекле ухудшает видимость и приводит к ДТП, но принимать решение о замене нужно в каждом конкретном случае, сообщает Nation News.
Но, по его словам, такие рекомендации актуальны в идеальном мире. В реалиях нужно принимать решение о смене лобового стекла в каждом конкретном случае.
По его словам, автомобилисты, как правило, в таких ситуациях ищут компромисс.
«Их (автовладельцев – ред.) можно понять. Это же касается сколов, «бычьих глаз» от попадания крупных камней. Где граница между дозволенностью и необходимостью, к сожалению, непонятно», — подытожил автоэксперт.
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