РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. С начала пандемии в Красногорске выявили 23 808 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 35 – за минувшие сутки, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявлен 1 101 случай заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 438 687 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 080 человек. Выздоровели и выписались 383 750 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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