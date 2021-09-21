РИАМО - 21 сен. Волонтеры, присматривающие за полузаброшенной подмосковной усадьбой Быково, возмутились поведением героинь телешоу «Пацанки», которые устроили погром на съемках в исторических интерьерах усадебного дворца.

Недопустимое поведение

Усадьба Быково, расположенная в Раменском округе недалеко от города Жуковского, является объектом культурного наследия федерального значения. Проектом восстановления архитектурного объекта занимается общественное движение Save Bykovo. Так, весной добровольцы провели субботники во дворце усадьбы и вывезли 3 контейнера мусора, оставленного съемочными группами. Поведение одних из гостей усадьбы вызвало у общественников негодование.

В своем Instagram-аккаунте движение Save Bykovo выложило фрагмент телепередачи «Пацанки», выходящей на канале «Пятница». В ролике видно, как участницы съемок бросают в стены дворца XVIII века стулья и другие тяжелые предметы. Движение отмечает, что в результате такой «атаки» пострадали резные деревянные панели в кабинете дворца.

«При просмотре данного видео у нас возникает вопрос, как продюсеры и режиссеры шоу «Пацанки» телеканала «Пятница» допустили подобное варварское отношение к уникальному памятнику федерального значения с исключительной сохранностью интерьеров XIX века авторства знаменитого зодчего Бернара Симона?» — отмечается в публикации.

Волонтеры назвали публичную демонстрацию такого варварского поведения недопустимой и напомнили телевизионщикам об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. В качестве извинений добровольцы готовы принять помощь телеканала в проведении субботника в усадьбе. Позицию Save Bykovo горячо поддержали другие пользователи соцсети.

Виноват алкоголь

Телеканал «Пятница» в свою очередь опубликовал ответный пост в Instagram, в котором сообщил, что подробно разобрался в ситуации. По данным канала, в усадьбе Быково снимался первый выпуск нового сезона реалити-шоу «Пацанки», в котором девушек-бунтарок превращают в настоящих леди. Съемки проходили в начале июля, но в эфир программа вышла только на днях, спровоцировав громкий скандал.

«К сожалению, некоторые девочки, которым нужна помощь, под действием алкоголя повели себя крайне агрессивно и неадекватно», — прокомментировали в «Пятнице» спорное видео.

Также на телеканале заявили, что создатели шоу устранили «последствия поведения участниц» сразу же после съемок, оставив исторический дворец без каких-либо повреждений и нареканий. За 2 месяца, прошедших с момента визита съемочной группы в Быково, от администрации усадьбы не поступало никаких обращений. Вместе с тем «Пятница» извинилась перед всеми, кого возмутили действия «пацанок».

«Мы приносим свои извинения волонтерам и всем, чьи чувства были задеты поведением и действиями участниц проекта «Пацанки». В будущем мы обязуем команды проектов выбирать более подходящие объекты для съемок», — добавляется в посте телеканала.

Также «Пятница» выразила готовность устранить любые замечания, которые есть у администрации Быкова после съемок шоу.

Прошлое и будущее усадьбы

На территории усадьбы Быково сохранился кирпичный дворец Воронцова-Дашкова, заросший зеленью парк с прудами и храм Владимирской иконы Божией матери. Считается, что храм и дворец спроектировал великий русский архитектор Василий Баженов, который строил Царицыно для Екатерины II.

В советские годы усадьба использовались в качестве санатория для больных туберкулезом. В августе этого года пресс-служба комитета по туризму Московской области сообщала, что усадьба Быково станет частью туристско-рекреационного кластера «Город Гжель», который создадут в Раменском округе в рамках государственно-частного партнерства. В состав кластера также войдут Гжельский фарфоровый завод, Боровской курган, храмы и музеи.

В пресс-службе администрации Раменского городского округа сообщили РИАМО, что усадьба Быково имеет сложный юридический статус.

«Усадьба Быково находится даже не в областном, а в федеральном подчинении. То есть она, скорее всего, в оперативном подчинении министерства культуры Российской Федерации. Усадьба находится в стадии передачи, ни о каких сроках пока говорить не можем, потому что пока нет такой информации», — отметили в пресс-службе.

Также там заявили, что администрация муниципалитета не имеет отношения к вопросам использования усадьбы.

«В свою очередь мы, как и местные жители, обеспокоены состоянием памятника архитектуры, расположенного в нашем округе», — заключили в пресс-службе.