РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 сен. Администрация Щелкова предлагает добровольно убрать с улиц 2 брошенных транспортных средства их владельцам, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Владельцам необходимо убрать транспортные средства на ул. Спартаковской, 3 — автомобиль «Газель», цвет белый; микрорайон Финский, 4А — автомобиль марки Volkswagen, цвет белый.

Если этот транспорт останется на месте, администрацией городского округа будут приняты установленные законом меры по принудительной эвакуации.