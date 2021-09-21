РИАМО - 21 сен. В новой Москве на 59-м км Калужского шоссе произошло столкновение 3 автомобилей, в результате которого ранения получили 3 человека, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель автомобиля Hyundai Porter экстренно затормозил и выехал на встречку, где столкнулся с «КамАЗом». После этого Hyundai отбросило на попутно двигающийся автомобиль «ВАЗ».

В результате аварии пострадали водитель и пассажир «КамАЗа» и водитель Hyundai. Всех пострадавших госпитализировали с незначительными травмами.

Сотрудники ГИБДД в настоящий момент разбираются в обстоятельствах ДТП. Движение транспорта на участке не ограничено.