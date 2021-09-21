РИАМО - 21 сен. На сегодняшний день в Подмосковье газифицировали 207 населенных пунктов по программе социальной газификации, сообщил во вторник генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«У нас 1113 населенных пунктов в этом году необходимо газифицировать в Московской области. На сегодняшний день мы полностью газифицировали 207 населенных пунктов», - рассказал Баранов.

Баранов добавил, что на сегодняшний день по президентской программе газ получили 2075 домовладений. Темпы газификации достигают порядка 100 домовладений в сутки.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>