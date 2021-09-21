РИАМО - 21 сен. Чистая прибыль российских банков побила рекорды в 2021 году, с января по август они получили 1,7 трлн рублей, сообщает Газета.ru.

В прошлом месяце чистая прибыль банков составила 244 млрд рублей. Это на 7% выше показателя июля.

85% прибыли было получено системно значимыми организациями. В свою очередь прибыльных банков стало на 10 штук больше. Теперь их число — 259.

По прогнозу ЦБ, годовая прибыль российских банков может достичь рекордных 2,5 трлн рублей.

Ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на 2021 год до 5,8%.