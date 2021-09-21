РИАМО - 21 сен. На Северном обходе Лобни начали монтаж пролетного строения путепровода над железной дорогой, строительство которого идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Работы проводятся с помощью автомобильного крана грузоподъемностью 500 т, что позволяет максимально сократить время монтажа. Длина пролетного строения составит 210 м, общий вес металлоконструкций – свыше 2 тыс. т.

«Чтобы снизить максимальное неудобство для жителей и в графике движения поездов на Савеловском направлении МЦД-1, работы проводят в ночное время в специальные технологические «окна», согласованные с РЖД. Завершить монтаж пролета планируется в течение недели», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он отметил, что одновременно проводится строительство автодорог, которые соединят путепровод с Дмитровским шоссе и микрорайоном Луговая, общей протяженностью 4,7 км.

Учитывая высокую востребованность этого участка, завершить работы и открыть движение транспорта планируется в конце 2022 года.

Также в рамках строительства будет проведена реконструкция порядка 1,5 км Дмитровского шоссе с устройством переходно-скоростных полос. Завершить работы на этом участке планируется в 2024 г.

Строительство обеспечит жителей Лобни транспортной связью с Дмитровским и Рогачевским шоссе, избавит от необходимости простаивать в многочасовых пробках на ж/д переезде, в целом позволит перераспределить транспортные потоки как внутри Лобни, так и на Дмитровском шоссе. Водители будут сэкономить на проезде 10-15 минут. Время на въезд и выезд из города составит 20-30 мин.