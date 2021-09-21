РИАМО - 21 сен. За прошедшие сутки в Московской области выявлен 1101 случай заболевания коронавирусной инфекцией, наибольшее количество случаев зарегистрировали в Одинцовском округе (151), Мытищах (138) и Раменском округе (90), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

67 новых случаев зафиксировали в Солнечногорске, 58 – в Пушкинском округе, 53 – в Чехове, 52 – в Коломне, 48 – в Королеве, 45 – в Люберцах, 36 – в Подольске, 35 – в Красногорске, 29 – в Домодедове, 26 – в Балашихе, по 22 – в Орехово-Зуевском округе и Серпухове, 18 – в Электростали, 15 – во Фрязине, 13 – в Ивантеевке.

По 12 случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Наро-Фоминском округе, Сергиево-Посадском округе, Воскресенске, Егорьевске, Жуковском, Павловском Посаде и Ступине, 11 – в Дмитровском округе, по 9 – в Шатуре и Кашире, по 8 – в Можайском округе, Луховицах и Озерах, по 7 – в Рузском округе, Долгопрудном и Лыткарине, 6 – в Электрогорске, 3 – в Лобне.

По 2 случая – в Богородском округе, Дубне, Зарайске, Истре и Краснознаменске, по 1 случаю – в Ленинском округе, Бронницах, Дзержинском, Клину, Серебряных Прудах и Щелкове.

Ни одного случая заболевания за сутки не выявили в Волоколамском округе, Талдомском округе, Власихе, Звездном городке, Котельниках, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Протвине, Пущине, Реутове, Рошале, Химках, Черноголовке и Шаховской.

Всего на данный момент в Подмосковье выявлено 438 687 случаев заболевания Covid-19. Скончались за пандемию 8080 человек. Выздоровели после лечения 383 750 пациентов.