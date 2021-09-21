РИАМО - 21 сен. На Новодевичьем кладбище столицы открыли монумент бывшему градоначальнику Юрию Лужкову в честь 85-летия со дня его рождения, сообщает Федеральное агентство новостей.

4-метровый памятник, выполненный скульптором Александром Рукавишниковым, появился на Центральной аллее кладбища, где 2 года назад похоронили Лужкова. На монументе увековечены главные достижения Юрия Михайловича на посту мэра.

«Юрий Михайлович был однозначно человеком великим, необычным, держащим слово, смелым и боровшимся до конца, если это нужно», — отметил Рукавишников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении парку «Садовники» на проспекте Андропова имени «Парк им. Ю.М. Лужкова». Решение о присвоении парку имени бывшего мэра Москвы приняли после обращения НКО «Фонд Юрия Лужкова». Фонд возьмет на себя часть затрат по благоустройству общественного пространства.

Лужков занимал должность столичного градоначальника в 1992-2010 годах. В сентябре 2010 года указом президента РФ Дмитрия Медведева полномочия Лужкова были досрочно прекращены.