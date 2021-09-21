РИАМО - 21 сен. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную РФ на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022, сообщает «Матч ТВ».

Ранее главный тренер команды Валерий Карпин огласил расширенный состав сборной перед отборочными матчами чемпионата в Катаре против Словакии и Словении. Туда был включен и Дзюба.

«Я долго думал <...> и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100%», – сказал футболист.

Дзюба подчеркнул, что прошлый сезон получился крайне сложным и долгим. Несмотря на то, что футболисты выложились по полной, результат вышел неудачным.

«Входить в новый сезон было тяжело. <...> У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру», – отметил спортсмен.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет спортивное мероприятие такого масштаба.