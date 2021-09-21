РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 сен. В подмосковном Королеве построят жилой дом и детский сад в составе ЖК «Ривер Парк», сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы надзорного ведомства проверят ход строительства многоквартирного жилого дома №9 в составе ЖК «Ривер Парк» в подмосковном Королеве.

«Строительство ведется в графике, застройщиком выступает ООО «Проффи-Инвест», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Сейчас на объекте выполняются подготовительные работы. Согласно проекту, в жилом доме будет находиться 384 квартиры. Также в здании планируется детское дошкольное образовательное учреждение на 110 мест и административно-технические помещения.

Следить за ходом строительства других объектов в Королеве можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки».