РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 сен. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области начали проверку хода строительства жилых домов №№6, 7, 8, 9 в деревне Сухарево городского округа Мытищи. Дома входят в состав малоэтажного ЖК «Катуар», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Сейчас на объекте выполняются отделочные работы, работы по устройству фасада, устройство внутренних инженерных сетей», – сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Согласно проекту, в 4-этажных многоквартирных домах будет находиться 320 квартир. Прилегающую территорию благоустроят – обустроят парковочные места и тротуары, проведут озеленение.

Прогнозируемая дата завершения работ – 4 квартал 2022 года.