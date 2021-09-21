РИАМО - 21 сен. Почти 1,4 тыс. детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала текущего года. Этому вопросу в регионе уделяется особое внимание, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи порядка 1,4 тыс. детей-сирот», – сказала зампред правительства Подмосковья – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что всего на сегодня в регионе насчитывается свыше 4 тыс. приемных семей, 126 из них создали в этом году.

«В регионе вопросу устройства детей-сирот в семьи уделяется особое внимание. Нам важно не просто найти любящих родителей, но и подготовить их к новому этапу в жизни. Для этого в Подмосковье работают школы приемных родителей, где потенциальные усыновители могут получить консультации психологов, юристов и педагогов. Это абсолютно бесплатно», – добавила Каклюгина.

По ее словам, таких школ сейчас 70. Обучение в них прошли уже 1590 человек, а 388 из них взяли в семью ребенка из детдома.

Всего в Московской области проживают более 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них более 15 тыс. находятся на воспитании в замещающих семьях. Кроме этого, свыше 7,5 тыс. ребят проживают в семьях усыновителей.