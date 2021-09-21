РИАМО - 21 сен. Проекты благоустройства в Подмосковье получили высокую оценку архитектурных изданий страны и мира. Высокую оценку получили проекты Зарайска, Раменского, Красногорска и другие, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Так, ведущий архитектурный ресурс «Проект Россия» отметил обновленную территорию в Зарайске, набережные Шмидта в Щелкове и Леонежского озера в Звездном городке, площадь Ленина в Серпухове, пространства у Тихомовского пруда в Видном и реки Чернавки в Раменском.

Также российским экспертам понравилось благоустройство Павшинской поймы в Красногорске.

Уже третий год подряд подмосковные общественные пространства получают положительные отзывы и от зарубежных источников. Проекты оценили крупнейшее в мире сообщество онлайн-архитекторов Architizer, китайский влиятельный онлайн-журнал Gooood, самая популярная профессиональная платформа онлайн-медиа в Азии Mooool, крупнейшее в мире цифровое издание об архитектуре ArchDaily.

Помимо вышеперечисленных проектов заслуженным вниманием отмечен сквер возле Коломенского кремля. Уникальная особенность нового пространства в том, что кирпичная кладка постепенно переходит в газон, а высокие деревья создают тень, под которой люди могут прятаться от палящего солнца.

Эксперты оценили и работы по благоустройству Советской площади в Верее. Там архитекторы обновили старинные тротуары и создали новые пешеходные дорожки, не забыв о растительности. Площадь объединила в себе главные достопримечательности исторического центра города - здания администрации, исторический музей и базар. На проезжей части появилась экопарковка.

Еще один пример удачной реновации - набережная реки Быковки в Жуковском. На заболоченном берегу создан комплексный променад для жителей всех возрастов. «Активная» зона включает игровую площадку и площадку для выгула собак. «Тихая» зона представляет собой длинную дорогу по извилистым мостам среди деревьев с укромными местами для отдыха.

А на набережной озера Сенеж в Солнечногорске архитекторам удалось создать доступную и безопасную среду, проложив велосипедный и пешеходный маршруты. Здесь расположились также рыбацкая пристань и песчаный пляж со спортивной площадкой.

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