РИАМО - 21 сен. Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика страны полностью восстановилась после спада, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Отмечу, что, несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Власти во время пандемии выделили на меры поддержки граждан и экономики порядка 3 трлн рублей, что составляет более 4,5% ВВП страны.

Ранее Путин продлил действие контрсанкций до конца 2022 года. Евросоюз, США и другие государства 7 лет назад ввели антироссийские санкции. В «черный» список попали не только юридические, но и физические лица.