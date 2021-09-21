РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 сен. Работы по очистке реки Клязьмы ведутся в городских округах Мытищи, Пушкинский, Королев, всего пройдено порядка 1 км русла, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

Обустроены 2 временные карты под размещение геотубов, проведен окос водной растительности на 2 980 кв. м, прошла выемка донных отложений земснарядом на 9 610 куб. м. Также смонтировали 1728 м пульпопровода.

В настоящее время работы ведутся в 2 смены с применением спецтехники: манипулятора, экскаватора, автосамосвала и экскаватора-амфибии.