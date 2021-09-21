РИАМО - 21 сен. Мосгорсуд признал законным решение Черемушкинского районного суда Москвы, которым признаны недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию предпринимателя Евгения Пригожина, сведения в интернете, распространенные оппозиционером Владимиром Миловым, сообщается на сайте суда.

Ранее СМИ писали, что Милов в эфире программы «Россия будущего» на YouTube-канале «Навальный Life» несколько раз назвал Пригожина «конченым уродом» и «мразью».

«Судебным решением первой инстанции установлена судебная неустойка в размере 1 тыс. рублей в день, в пользу Пригожина, в случае неисполнения Миловым решения суда в установленный решением суда срок», - говорится в сообщении.

Районный суд взыскал с Милова в пользу Пригожина в счет компенсации морального вреда 60 тыс. рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 900 рублей.