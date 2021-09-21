РИАМО - 21 сен. Компания Apple выпустила обновления операционной системы для iPhone, iPad и Apple Watch, сообщает Газета.ru.

Для обновления устройств следует войти в настройки девайса и выбрать соответствующий пункт. При обновлении гаджеты несколько раз перезапустятся.

Известно, что обновление оснащено функцией Focus, которая помогает улучшить концентрацию во время работы. Она отключает отвлекающие приложения с помощью искусственного интеллекта. Помимо этого, iOS 15 получила новый дизайн. Приложение «Камера» теперь может распознавать текст и объекты на фотографиях, а приложения «Карты», «Кошелек» и «Погода» доработаны.

В новой операционной системе iPad появилась библиотека приложений, также улучшены виджеты. Их теперь можно свободно перемещать по рабочему столу.

У новой прошивки Apple Watch теперь есть функции контроля качества сна, приложение для медитации, возможность создавать циферблат из портретных снимков.

В этом месяце станет доступны для покупки 4 новых iPhone: 2 модели попроще — iPhone 13 и iPhone 13 Mini, и 2 флагманских аппарата — iPhone 13 Pro и Pro Max. Стоимость на iPhone 13 будет начинаться с 70 тыс. рублей. Продажи стартуют 24 сентября.