РИАМО - 21 сен. Специалисты Роскачества назвали Xiaomi Redmi Note 10s самым лучшим смартфоном среди дешевых моделей в РФ, сообщает Газета.ru.

Эту модель можно купить за 19,5 тыс. руб., но по многим характеристикам смартфон превосходит более дорогие устройства. У него большой дисплей и хорошая камера.

А для игроманов специалисты посоветовали приобрести Realme Narzo 30 5G с 6,5-дюймовым LCD-дисплеем с частотой обновления 90 Гц.

А модель Samsung Galaxy M32 признана лидером среди новых бюджетных моделей по качеству дисплея.

Бюджетные модели, которые стоят до 20 тыс. рублей, чаще имеют характеристики флагманских смартфонов.