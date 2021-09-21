РИАМО - 21 сен. Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко продолжает тренироваться на льду со сломанной рукой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мальчик известен под прозвищем Гном Гномыч. Недавно он сломал руку и вышел на лед на следующий день после травмы. Плющенко опубликовал видео с тренировки в своем Instagram.

«Приняли решение заниматься сейчас в лайт-режиме, чтобы совсем не потерять форму!» — написал он.

Однако не все пользователи Сети остались довольны таким продолжением истории. Некоторые подписчики Евгения посчитали, что с тренировками стоило подождать.