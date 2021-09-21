РИАМО - 21 сен. За прошедшие выходные в лесах Подмосковья заблудились 128 человек, в основном это были пожилые люди старше 68 лет, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Как правило, заблудившиеся ходили в лес за грибами с разряженным телефоном или совсем без него. Также большинство людей, которые заблудились в лесу на выходных, имеют хронические заболевания и не брали из дома лекарства.

«Наибольшее количество заблудившихся в эти дни зафиксировано в Шатурском лесничестве и лесничестве «Русский лес» - по 15 человек в каждом, в Клинском - 14 человек, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском – по 9 человек, а также Звенигородском и Истринском лесничествах – по 8 заблудившихся», - сказала глава комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир.

Она также посоветовала грибникам предупреждать своих родственников перед походом в лес, брать с собой воду, необходимые лекарства и заряженные средства связи, а также запоминать дорогу к выходу из леса.

«С начала 2021 года в подмосковных лесах заблудились 1 247 человек, на телефон «Единой службы спасения 112» поступило 889 обращений с сообщением «Заблудился в лесу», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.