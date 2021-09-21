РИАМО - 21 сен. С 2007 года цены на iPhone в России выросли в 4 раза. Так, 14 лет назад новая модель этого смартфона стоила 21 тыс. рублей, сообщает Газета.ru.

При этом новый iPhone 13 при старте продаж в этом году в России будет стоить от 80 тыс. рублей.

Резко расти стоимость продукции американской корпорации начала в РФ в 2014-2015 годах. А в Америке стоимость новых iPhone не меняется.

За это время были и случаи, когда новинки в России стоили меньше, чем уже вышедшие модели.

Ранее Apple анонсировала старт продаж новых iPhone 13 с 24 сентября.