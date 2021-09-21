РИАМО - 21 сен. В Богородском городском округе завершились ремонтные работы в кожно-венерологическом диспансерном отделении Ногинской больницы. Ремонт проводился на 1-м этаже корпуса, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

В амбулаторно-поликлиническом отделении выполнили внутренние отделочные работы, заменили напольное покрытие, электрику и двери.

«В Подмосковье действует масштабная программа по текущему ремонту медицинских организаций. В отделении КВД в Ногинске работы уже завершены, прием пациентов на время ремонта не прекращался», - сказала зампред правительства области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Кожно-венерологическое диспансерное отделение Ногинской больницы рассчитано на 120 посещений в смену.

Также в Богородском округе в этом году ремонт прошел в травматологическом отделении. В ближайшее время завершатся работы в хирургическом отделении, травмпункте больницы и амбулатории в Электроуглях.