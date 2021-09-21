РИАМО - 21 сен. Американская компания Apple в сотрудничестве с учеными разрабатывает технологию выявления депрессии с помощью приложения для iPhone, сообщает kp.ru.

Новое приложение Prosit для iOS сможет проанализировать уровень тревоги, стресса и склонность пользователя к депрессии.

Приложение будет собирает информацию о том, как человек взаимодействует со своим смартфоном. Оно будет отслеживает скорость набора текста, интенсивность пролистывания, количество отправленных сообщений и музыкальные пристрастия. После специальный алгоритм анализирует полученные данные.

При необходимости система предложит пройти тест для определения психологического состояния пользователя.

Приложение разработано для удаленного мониторинга врачами своих пациентов. На данный момент в исследовании принимают участие 300 человек. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее Apple представила новые смартфоны iPhone 13, планшет iPad и часы Apple Watch.