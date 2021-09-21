РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. Представляющий Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Павел Максимович набрал 31 100 голосов и победил на выборах в Мособлдуму от Подольска согласно предварительным итогам, сообщается на сайте ЦИК.

«Позвольте выразить слова искренней благодарности за оказанное мне доверие представлять ваши интересы в Мособлдуме. Предстоит много работы. Доверие людей мало заслужить, его надо еще и оправдать. Все те обязательства, которые я брал на себя, будут реализованы! В тесном взаимодействии и прямом диалоге мы сможем сделать родной город комфортнее для проживания», - сказал Максимович.

Он обратился к однопартийцам и отметил, что в Единый день голосования партия вновь подтвердила свой статус ведущей политической силы страны. Высокие результаты партии являются показателем системной работы с людьми. Это значит, что предложения «Единой России» отвечают запросам общества. Он назвал важной свою победу и пообещал, что дальше будет еще больше достижений.

На 2 месте Николай Андреев от партии «Коммунистическая партия РФ» с 20 654 голосами, на 3 месте представитель партии «Справедливая Россия - патриоты - За правду» в Московской области Олег Бондаренко с 8 069 голосами. От «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» выставлялся Игорь Козлов, у него 5 191 голос. Московское областное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии представлял Артем Зозуля, у него 4 661 голос.

Представитель партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Валентина Боброва сумела набрать 4 097 голосов. За Московское областное региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» и Алексея Старчака проголосовали 3 080 человек. Региональному отделению партии «Родина» в Московской области и кандидату Ирине Хвингия удалось получить 1 729 голосов.