РИАМО - 21 сен. Этой осенью 20 тыс. растений высадят в Ивантеевском лесопитомнике, из них 7 тыс. саженцев ивы шаровидной, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Ива шаровидная используется не только для озеленения участков и городских пространств, ею также успешно укрепляют берега рек и водоемов. Дерево выдерживает сильные морозы, ветра, устойчиво к переизбытку влаги.

«Активное размножение посадочного материала и расширение ассортимента – одна из основных задач Ивантеевского лесопитомника, который успешно восстанавливает профессиональную деятельность и намерен значительно увеличить собственное производство саженцев. Это важное направление, которое поможет озеленению городов и развитию садоводства в Подмосковье», – отметил зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Кроме ивы в лесопитомнике высадят декоративные кустарники спиреи калинолистной и иволистной, а также дерена сибирского. Эти растения быстро растут, неприхотливы к почвенным и климатическим условиям. А также с их помощью создают живые изгороди.

Сейчас питомник увеличивает объемы посадочного материала, чтобы полностью обеспечить потребность как частных садоводов и дизайнеров, так и городских служб.