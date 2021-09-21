РИАМО - 21 сен. Полузащитник французского футбольного клуба «Монако» Александр Головин получил наивысший рейтинг среди игроков российской сборной в симуляторе FIFA 22, сообщает Газета.ru.

Пресс-служба сборной России по футболу в Twitter-аккаунте опубликовала рейтинг игроков национальной команды в FIFA 22. Головин занял 1 место и получил рейтинг 79.

Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Андрей Лунев и Артем Дзюба разделили 2 место в рейтинге. Они получили по 78 очков.

Самый низкий рейтинг среди футболистов сборной России зафиксирован у Ивана Мухина и Антона Заболотного.

Самый высокий рейтинг в игре в целом у Лионеля Месси (93 балла). После идет Роберт Левандовски (92), Криштиану Роналду, Кевин Де Брейне, Килиан Мбаппе, Неймар и Ян Облак (все имеют по 91 баллу).

Релиз новой части футбольного симулятора от EA Sports запланирован на 26 сентября.