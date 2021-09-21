РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 сен. Финский строительный концерн SRV и французский ритейлер Decathlon реализовали совместный инвестиционный проект по строительству нового магазина спортивных товаров в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

Строительство объекта началось в 2020 году, а уже в сентябре 2021 года состоялось его торжественное открытие.

«Инвестиции компании Decathlon в новый проект составили 380 млн рублей, на объекте создано 40 рабочих мест. Это уже 11 проект компании в Подмосковье. Общий объем вложений французского инвестора в регион с 2006 года превышает 3 млрд рублей, за этот период компания создала более 600 рабочих мест», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в следующем году Decathlon планирует открыть еще один объект в Мытищах, а также прорабатывает возможность строительства еще 2 крупных магазинов на территории Московской области в ближайшем будущем.

Финский строительный концерн SRV реализует уже не первый проект в Подмосковье – в 2017 году компания построила крупный торговый центр в Мытищах общей площадью 52 тыс. кв. м. В России SRV активно участвует в строительстве и управлении объектами коммерческой недвижимости – общий объем инвестиций компании в РФ оценивается более чем в 17 млрд рублей.