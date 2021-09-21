РИАМО - 21 сен. За минувшие сутки в Московской области от коронавируса вылечились 876 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 383 750 человек, сообщает региональный оперштаб.

За сутки также выявлен 1101 новый случай. С начала пандемии их количество в регионе достигло 438 687.

Также за сутки умерло 7 человек с вирусом. С начала пандемии в области скончалось 8080 человек.

В региональных медорганизациях наблюдаются и проходят лечение не только пациенты из Подмосковья, но и из Москвы и других регионов России, а также из-за границы.

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