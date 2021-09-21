РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 сен. Слухи о строительстве завода Илона Маска в Королеве не подтвердились. В своем Twitter Илон Маск сообщил, что Tesla не определилась с местом расположения четвертого завода.

Информация о возможном строительстве завода Tesla в Королеве появились на днях в соцсетях со ссылкой на источник в Минпромторге. Непроверенную информацию активно обсуждали жители Королева в сетях.

Во вторник в своем Twitter Илон Маск сообщил, что Tesla не определилась с местом расположения четвертой Гига фэктори.

Компания Tesla уже построила два завода за пределами США - в Китае и Нидерландах. Третий завод строится в Германии.