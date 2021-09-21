РИАМО - 21 сен. За минувшие сутки на территории Московской области выявили 1101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев за пандемию достигло 438 687, сообщает региональный оперштаб.

При появлении любых симптомов ОРВИ советуют оставаться дома вызывать врача на дом.

Врачи напомнили о необходимости вакцинации от коронавируса. Сделать прививки можно в поликлиниках области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковная система здравоохранения испытывает большую нагрузку в период пандемии, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры санитарной защиты.

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