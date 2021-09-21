РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 сен. Подмосковные леса заполнил опасный гриб - галерина окаймленная, гриб ядовитый и внешне похож на летнего опенка, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «Вконтакте».

По химическому составу близок к бледной поганке. Характерные отличия галерины от опенка: меньший размер и неприятный запах.

При сборе необходимо быть крайне внимательным и при малейших сомнениях не употреблять такие грибы в пищу.