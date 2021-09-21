РИАМО - 21 сен. Возможной причиной пожара в электробусе, которое произошло ночью на дублере Дмитровского шоссе, могло стать замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Пожар в электробусе произошел в районе дома № 157, с4. Транспорт следовал без пассажиров в парк.

Это был первый подобный случай за 3 года эксплуатации данной техники. Автобус был застрахован. Батарейные блоки вовремя обесточили.

Машина 2018 года выпуска обслуживалась в рамках контракта жизненного цикла. Она имеет долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика.

«Предварительная причина, по мнению производителя (КамАЗ), – короткое замыкание электропроводки в приборной панели водителя. Человеческий фактор пока не исключается. Водитель прошел нужное обучение для работы на электробусе», – сказали в пресс-службе.

Руководство «Мосгортранса» проведет тщательное служебное расследование по факту произошедшего. Причины возгорания установит специальная комиссия и производитель транспорта.